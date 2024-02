Infortuni Milan | Thiaw morde il freno | ecco quando potrebbe rientrare

Arrivano novità importanti dall’allenamento del Milan per Thiaw : l’ infortunio del difensore tedesco sembra ormai alle spalle Dopo la vittoria in ... (dailymilan)

Infortuni Milan - novità sulle condizioni di Thiaw e Kalulu

novità sugli Infortuni in casa Milan per quanto riguarda Thiaw e Kalulu. Le condizioni dei due difensori rossoneri novità importanti in casa ... (calcionews24)