Incidente a Reggio Emilia | coinvolti tre veicoli | 4 feriti e viabilità in tilt

(Di domenica 11 febbraio 2024) E' accaduto sabato sera lungo la viaall’altezza del km 194.6, in località Ponte Enza del comune di Gattaticopoco dopo le 20.30 di ieri, sabato 10 febbraio 2024. I carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, su input dell’operatore in servizio al 112, sono intervenuti in località Ponte Enza del

E' accaduto sabato sera lungo la via Emilia all’altezza del km 194.6, in località Ponte Enza del comune di Gattatico ...Un inizio del 2024 davvero tragico in Calabria per ciò che concerne gli incidenti stradali. Morti che si susseguono sulle strade della regione: dalla ...(Adnkronos) – In un comizio a Conway, nel South Carolina, Donald Trump ha detto che non esiterebbe a "incoraggiare" la Russia ad attaccare i Paesi della Nato che non rispettano i loro impegni finanzia ...