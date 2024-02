Incendio in una centrale nucleare in Francia | spenti i reattori

Esplosione nel cuore della notte in un appartamento alle pendici del Vesuvio. Nel l'incendio provocato da una fuga di gas sono morte due persone, ... (leggo)

Teramo - Questa mattina, poco dopo le 7, un Incendio ha colpito gli Uffici Comunali situati in via Aldo Moro. Le fiamme hanno interessato i locali ... (abruzzo24ore.tv)

Montespertoli (Firenze), 9 febbraio 2024 - Momenti di Paura si sono verificati nella giornata di oggi, 9 febbraio, in una fonderia a Baccanaio, ... (lanazione)

L’allarme è partito poco dopo le 20 di ieri sera. La telefonata al 112 parlava di un grande yacht in fiamme, ormeggiato al molo numero uno, quello delle imbarcazioni ...La procura ha incaricato anche la scientifica per l’inserimento del Dna nelle banche dati dove rimarrà per una eventuale comparazione futura. Nella speranza, prima o poi, di poter dare un nome certo ...Un detenuto trans ha provocato un incendio nel carcere di Reggio Emilia, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri detenuti. La polizia penitenziaria ha evacuato la sezione detentiva e un ag ...