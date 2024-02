In fuga dalla polizia percorre l?Asse a tutto gas Preso dopo l?inseguimento | era ubriaco

Ostia, 6 febbraio 2024 – Si è conclusa in poco tempo la ricerca del conducente che, domenica sera, a bordo di un’auto, ha investito un uomo di 41 ... (ilfaroonline)

Benevento - detenuto tenta la fuga durante il ricovero per cure : fermato dalla Penitenziaria

Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato ricoverato in ospedale per cure ma, appena medicato, un detenuto del carcere di Benevento ha tentato di ... (anteprima24)