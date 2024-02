Impediscono al vicino il passaggio | «La strada è nostra» In sei finiscono a processo

TRIESTE - Trieste per un giorno come Palazzo Chigi. Trieste sede informale di un mezzo consiglio di ministri che colta l’occasione del Giorno del ricordo per la tragedia delle Foibe ha ...A causa del riscaldamento globale, i ghiacciai artici riversano acqua dolce nel mare e impediscono all’acqua salata di scorrere verso sud. -Credito: ...ABANO - La chiamano la strada della discordia. Via Luigi Cadorna, nell'elegante quartiere San Lorenzo,è al centro di un'incredibile disputa tra residenti, al momento ben lontana da ...