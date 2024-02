IMPARARE DAI MIGLIORI | VI SVELIAMO IL SEGRETO DEL NOSTRO SUCCESSO

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Saranno 300 i manager che prenderanno parte all'incontro organizzato a Milano da Universo Impresa. Sul palco, big della formazione come Gabriella Rania, Roberto Re e Alfio Bardolla, il Ceo di Panino Giusto Antonio Civita, il Founder di Satispay Dario Brignone, il Ceo di Remax Italia Dario Castiglia, il Ceo e Founder di FitActive Eduardo Montefusco e il socio fondatore di Spindox Paolo Costa. Lezioni teoriche e pratiche per spiegare come si ottiene ilCome si fa a realizzare un'impresa di? Quali sono le skills che il mercato moderno richiede? Iimprenditori italiani, l'11 febbraio, si sono dati appuntamento al Grand Hotel Villa Torretta a Milano per spiegare, ad altri imprenditori, come sono riusciti a trasformare le loro visioni in aziende riconosciute a livello nazionale e internazionale. L'evento, ...