Il Volley Bergamo lotta tre set ma torna da Chieri a mani vuote

(Di domenica 11 febbraio 2024) SERIE A1 FEMMINILE. Trasferta infruttuosa per ilche agioca alla pari per tre set, ma cede sempre nel finale. Successo delle piemontesi per 3-0 (25-20, 29-27, 25-22).

La Volley Bergamo subisce la terza sconfitta consecutiva, compromettendo le speranze di playoff e rimanendo coinvolta nella lotta per non retrocedere. La Reale Mutua Fenera Chieri vince 3-0, lasciando ...Si tinge di Rosa il fortino bustocco. VBC Casalmaggiore, dopo i successi pieni con Firenze e Cuneo, centra la terza vittoria consecutiva firmata Pintus, supera in classifica la stessa UYBA e, grazie a ...Finisce in tre set: Chieri fa valere il fattore campo e non lascia punti sulla strada del Volley Bergamo 1991, che ringrazia il fanalino di coda Trentino per aver battuto Cuneo a sorpresa nello scontr ...