Il vocale coach su Sanremo 2024 | “Annalisa avrebbe meritato la vittoria Ora Eurovision”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 11 febbraio 2024) Uno dei vocaipiù conosciuti e stimati d’Italia, Giancarlo Genise, commenta per noi la finale di, che ha visto ladella giovanissima Angelina Mango, in gara con La noia. Genise è un esporto della kermesse musicale e la segue proprio dalla cittadina ligure che la ospita. Condivide con noi le sue impressioni sul podio finale e sul quindi Festival di successo condotto da Amadeus. I cantanti hanno dato tutto nella finale e le performance sono state più convincenti, penso a Ghali o a Mahmood. O l’emozione ha prevalso, che ne dici? La finale di ieri è stata sicuramente una delle finali più emozionanti in assoluto del Festival. I cantanti erano completamente liberi da qualsiasi struttura, non pensavano più alla gara e si sono concentrati solo sul trasmettere emozioni. E infatti si è visto in tutte ...