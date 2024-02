Il vero significato di “liberismo”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un amico imprenditore di Oristano, commentando un articolo di questa rubrica, mi scrive sollecitandomi a cercare di diradare la confusione che aleggia intorno ai termini liberalismo, libertarismo e. Lo ringrazio per la fiducia e per lo spunto. Iniziamo dal termine più bistrattato ed equivocato, nonché il più pertinente per una rubrica che cerca di tenere vivo il pensiero di un grande maestro della materia. In Italia la parola “” è quasi sempre accompagnata da simpatici termini quali “selvaggio”, “feroce”, oppure “dilagante e incontrollato”, e generalmente chi usa questi termini non conosce minimamente ildi. Si limitano a riportare la ricorrente mistificazione ideologica perpetrata dai giornaloni e da un mainstream unificato sull’argomento, da destra a sinistra. Per capire che ...