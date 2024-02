Il vero messaggio di Putin è per noi | l’Ucraina non esiste | il nemico è la Nato

(Di domenica 11 febbraio 2024) I dittatori, oltre a controllare totalmente i media del loro Paese, nei momenti che ritengono importanti vogliono rivolgersi anche alla audience dei Paesi più potenti nel campo avversario. Lo fece anche Hitler, quando ormai aveva vinto la campagna di Francia, affidando la sua intervista al giornalista tedesco-americano Karl von Wiegand, per lanciare a un’America, ancora neutrale, ma già palesemente schierata dalla parte degli Alleati, la sua tesi: “ormai ho vinto la guerra, non ho nulla di male contro di voi, inutile che sprechiate i vostri soldi a sostenere la causa delle democrazie contro i vostri stessi interessi”. Siccome la storia non si ripete mai allo stesso modo, ma spesso è ripetitiva, Vladimirha pensato di fare la stessa cosa accettando di essere intervistato al Cremlino dal giornalista americano Tucker Carlson. Come Karl von Wiegand era una ...

Kate Middleton resta in ospedale, dove è stata operata all’addome lo scorso 16 gennaio, ancora per tutta questa settimana. Ma dalla London Clinic ... (dilei)

PADOVA - Adescava uomini maturi attraverso un sito di incontri offrendo prestazioni sessuali a pagamento. É un vero e proprio giro di prostituzione quello che ruotava attorno ad ...In uno dei calzettoni aveva nascosto quelle figurine da utilizzare in caso di celebrazione di una rete. Dopo la vittoria in finale contro la Giordania ha spiegato anche il trucco dietro la lettera “S” ...È arrivato il momento della finale. Geolier il grandissimo favorito della vigilia, forte della vittoria alla serata cover, dovrà battere non solo i 29 colleghi in gara contro di lui, ma anche la sala ...