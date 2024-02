Il Tre a Sanremo 2024 | “È una canzone per chi combatte con i propri conflitti interiori”

È tempo di finalissima, e la tensione c’è, inutile negarlo. Lo dimostra il fatto che in apertura di puntata Amadeus legge per ... (ilfattoquotidiano)

Pillon critica tacchi e scollature di Mahmood (incoronato sui social icona trendy di Sanremo)

Spalle nude, scollature, pelle, tacchi: Mahmood in questa edizione di Sanremo ha sfoggiato un look più trendy dell'altro. I fan hanno gradito: non ... (fanpage)