Il sindaco Bucci ai giudici del Tar che bocciarono l’appalto della diga | “Grazie per i vostri insegnamenti”

(Di domenica 11 febbraio 2024) All’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo. Durante la cerimonia il presidente Caruso ha parlato di “babele balneare” sui ricorsi per le concessioni dei bagni

Tempo di lettura: 3 minuti“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, entro il termine originariamente previsto del 31 Dicembre 2023, del ... (anteprima24)

All’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo. Durante la cerimonia il presidente Caruso ha parlato di “babele balneare” sui ricorsi per ...Comune di Genova e Regione Liguria sono pronti a diventare azionisti dell’ aeroporto Cristoforo Colombo. Il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione, Giovanni Toti, lo hanno detto chiaramente ...Ma cosa succede a Santa Croce, un Comune strategico per il Comprensorio anche per il ruolo che svolge quale punto di riferimento del distretto industriale della conceria Nel centrosinistra si sussegu ...