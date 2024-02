Il saggio spettacolo sulle fiabe dei fratelli Grimm

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Oggi, il percorso laboratoriale che la Compagnia Teatrale Archeosofica ha portato avanti nel 2023 presso la sede di Montevarchi, si conclude con la messa in scena di unliberamente ispirato alledei, dal titolo "In cerca della paura e altre storie". Dalla smisurata produzione letteraria dei dueJacob e Wilhem, famosi per le loro storie spesso anche noir, riprese dalla più antica tradizione popolare (chi non conosce Hansel e Gretel, Pollicino o Biancaneve?), il laboratorio ne ha scelte alcune, divertendosi anche a mescolarle per dare vita ad un testo dal ritmo spesso incalzante, in un continuo scambio di personaggi e interpreti. Per arrivare poi ad un finale decisamente "sospeso", anche questo tratto da una fiaba ...