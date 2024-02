Il potere dei live | i social | la musica che piace ai giovani | i veri motivi del successo di Geolier

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) Per spiegare uno dei più clamorosi paradossi della saga di Sanremo – quello di una storica vittoria popolare che comunque non è valsa la corona della competizione al rapper napoletano– non bastano pareri tecnici, la misura del suo rap, la rivoluzione sulle tematiche umane,i, il gusto straordinariamente sviluppato per un ragazzo così giovane, o la raffinatezza del suono. Per capire il 60% di voti incassati dacontro Angelina Mango, Ghali, Irama e Annalisa, quindi, rapper con una solida community a parte, tre personaggi ampiamente noti proprio al pubblico televisivo, che il televoto ha incoraggiato e battezzato in partenza dalla casa di Amici, bastano semplicemente i dati. A chi, specie sui, ma non solo, sta proponendo tesi ai limiti del complottismo, e quindi una macchina, con base ...