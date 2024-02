Il Paradiso delle Signore 8 | quando finisce su Rai Uno?

(Di domenica 11 febbraio 2024)Il? Le riprese dell’ottava stagione della soap italiana sono già terminate, ma fino acontinueranno a tenerci compagnia nel pomeriggio di Rai? I fansvicende che animano il più celebre magazzino milanese possono stare tranquilli, perché Matilde, Vittorio & Co. ci terranno compagnia ancora per diverse settimane. Il8, terminate le riprese Lo scorso 26 gennaio è stato l’ultimo appuntamento dei protagonisti con il set. Le riprese sono infatti terminate, e a renderlo noto sono stati gli stessi attori del cast – tra cui Emanuel Caserio e Massimo Cagnina, rispettivamente Salvatore Amato e Ciro Puglisi – che sui loro profili ...

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la Puntata del 12 febbraio 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci ... (comingsoon)

Eccellenze Meridionali Scopri le incredibili anticipazioni de "Il Paradiso delle Signore" dal 12 al 17 febbraio : colpi di scena da non perdere! Sei ... (eccellenzemeridionali)

Dopo il rinvio per due volte a causa del brutto tempo, domenica 18 febbraio a Camogli ci sarà il cimento, organizzato da Club Vela Camogli e Lega Navale ...Finite le riprese sul set Il Paradiso delle Signore, i fans si chiedono fino a quando la soap italiana ci terrà compagnia nel daytime di Rai Uno.Lungo i canali della Borgogna, un vero paradiso per i buongustai La Borgogna Franche Comté è una delle regioni francesi più rinomate per il turismo fluviale grazie alla presenza di molti canali ...