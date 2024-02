Il neo presidente rassicura l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ambiente granata in fibrillazione dopo l’inaspettato e repentino cambio di proprietà che ha visto giovedì sera il Fano passare dalle mani di Mario Russo e quelle di Salvatore Guida, imprenditore nel campo della ristorazione di origini campane, con base a Roma, conosciuto nel mondo del calcio per essere stato proprietario del Grosseto in serie B per appena tre mesi e per aver cercato lo scorso anno di rilevare Viterbese e Arzachena, operazioni entrambe fallite. Proprio per placare i dubbi e le preoccupazioni emerse subito dopo l’annuncio ufficiale apparso sul sito della società di via Toscanini, Salvatore Guida venerdì si è precipitato a Fano e al termine dell’allenamento mattutino ha incontrato giocatori e staff tecnico. Il neoavrebbe assicurato mister Cornacchini e la squadra di venire incontro alle loro richieste – soprattutto quelle che riguardano ...