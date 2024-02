Il Napoli perde Juan Jesus | ecco quale partita salterà il brasiliano

Con la prospettiva Mondiale per club sempre timidamente sul tavolo, il Napoli se non si qualifica sse per la prossima Champions perde rebbe una barca ... (ilnapolista)

Alle ore 20.45 Milan e Napoli scenderanno in campo allo stadio Meazza. I favori dei pronostici sembrano essere per la squadra rossonera che, in ... (dailynews24)

78' - ANCORA NAPOLI! Lindstrom si muove benissimo in area e serve Raspadori vivamente trattenuto in area. Il numero 81 azzurro serve la sponda per Politano ma il suo tiro viene ribattuto. Proteste per ...25' - Vantaggio Milan. Giroud scarica per Leao che imbuca per l'inserimento di Theo Hernandez. Il francese riceve e batte Gollini sul primo palo. Dormita totale della difesa azzurra. 23' - Che rischio ...Brutta tegola per Stefano Pioli a pochi minuti dall'intervallo di Milan-Napoli. Il tecnico rossonero perde anche Davide Calabria, capitano della formazione rossonera, costretto a lasciare il terreno ...