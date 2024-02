Il mercato dell’energia disorienta Che fare con i gestori dell’elettrico? | Per ora anche restare dove si è

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Risolto al momento il tormentone della scelta per il gestore del gas, ora c’è da risolvere quello dell’elettricità. Gli utenti non sanno come muoversi nella giungla delle proposte. Rigiriamo le domande e i dubbi di tanti lettori, all’avvocato Damiano Marinelli, presidente dell’Associazione Consumatori dell’Umbria, che ci chiarisce diversi punti. Chedunque: come scegliere il gestore più appetibile? "I prezzi della luce che saranno applicati ai consumatori che sono attualmente in tutela e che non faranno alcuna scelta da qui al primo luglio 2024, finendo così nel servizio a tutele graduali, sono talmente competitivi, 73 euro in meno all’anno, che il suggerimento generale che possiamo dare loro è di stare calmi, nonniente eper il momentosono".libero e ...