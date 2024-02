Il maltempo frena la festa CarnevalMarlia rinviato al 18

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ancora una volta, come capitato spesso nell’ultimo periodo, ilsi è messo di traverso. I giorni di Carnevale sono stati fortemente condizionati nalle incessanti piogge che si sono abbattute su tutto il territorio, e tanti eventi, purtroppo, sono stati annullati o rimandati almeno di una settimana. Non ha fatto eccezione neanche il, appuntamento molto atteso in tutta la Piana e non solo. Fino all’ultimo l’organizzazione ha sperato in un rasserenarsi delle condizioni meteo, salvo poi doversi arrendere davanti a delle previsioni tutto fuorchè incoraggianti. La sfilata che si sarebbe dovuta tenere oggi, infatti, è stata rimandata di una settimana, spostandola a domenica prossima, 18 febbraio. Il programma resterà invariato.

