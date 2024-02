Il lastricato da salvare Restauro dei ’piagnoni’ simbolo dell’Ottocento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Fervono i lavori per ildelstorico nel centro pontremolese per ripristinare la qualità della pavimentazione. La naturale erosione per le condizioni atmosferiche nel tempo e l’usura per il calpestio e transito dei veicoli, assieme a interventi di manutenzione della rete dei sottoservizi, hanno inciso sul manto di pietra. Per questo il Comune di Pontremoli ha deciso di investire 200mila euro per riqualificare gli storici “piagnoni“ affidando l’opera alla ditta Menchi di Pieve San Lorenzo, specializzata in questo tipo di lavori, che già nei primi anni Novanta rifecero ilstorico della piazza verso il palazzo dell’ex Tribunale, quella realizzata, secondo il cronista del Quattrocento Giovanni Antonio da Faie alla metà del suo secolo. Il cantiere è mobile e non prevede la chiusura delle strade. Il ...