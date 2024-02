Il Costone cade | ma è una sconfitta indolore Gialloverdi già proiettati sulla seconda fase

(Di domenica 11 febbraio 2024) MONTEVARCHI 6664 FIDES MONTEVARCHI: Bernini ne, Francini, Marciano ne, Pedicone 16, Hasanaj, Caponi 3, Sereni T. 18, Dainelli ne, Zacchigna 10, Bonciani 6, Sereni F. 6, Malatesta 7. Allenatore Paludi.: Brocco ne, Banchero 13, Tognazzi ne, Ceccarelli 3, Massari ne, Terrosi 3, Banchi 7, Zeneli 9, Piattelli ne, Ondo Mengue 6, Bruttini 9, Nasello 14. Allenatore Tozzi. Arbitri: Cignarella, Giannini. Parziali: 22-20, 38-28, 50-44. MONTEVARCHI – Ilchiude la sua stagione regolare con unadi misura: 66-64 il risultato del parquet di Montevarchi dove una Fides forse più affamata ha portato a casa due punti che però non cambiano gli equilibri e soprattutto gli scenari della. Infatti, la contemporanea vittoria di Sansepolcro a Ponte a ...

