Il corteo contro i Giochi | No alle opere per ricchi dannose per l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) di Marianna Vazzana MILANO Ci sono i bob trainati sotto la pioggia accantocargobike, non sulla neve ma lungo l’asfalto, e i cinque cerchi simbolo delle olimpiadi ma con all’interno le scritte "cementificazione, gentrificazione, greenwashing (che si traduce con ambientalismo di facciata, ndr), sfratti e privatizzazione". Immagini che rendono l’idea della manifestazione andata in scena ieri tra corso Lodi e Corvettole Olimpiadi Milano-Cortina 2026: promotore, il “Cio“, Comitato insostenibili olimpiadi, che ricalca l’acronimo del Comitato olimpico internazionale ma posizionandosi all’estremo opposto e che unisce antagonisti, ambientalisti e militanti della sinistra radicale. Al raduno in piazzale Lodi15 si presentano 500 persone; qualcuno entra nella palestra “Virgin Active“ ("una delle tante palestre commerciali, ...