Il Certamen per misurarsi Duecento ragazzi ’in lotta’ con Livio e Cicerone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024)tra ragazze eprovenienti da tutta Italia hanno fatto tappa a Pesaro per la seconda edizione del "Latinum L’Idolino", ossia la gara nazionale di traduzione in italiano di testi latini riservata agli studenti del triennio di classico e scientifico. Creata in memoria della dottoressa Clementina Berdini, quest’anno la prova è giunta alla sua seconda edizione e ha visto giovani da Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio, Toscana, Campania e Puglia, nonché dalla Repubblica di San Marino. Ai primi tre studenti classificati di ogni categoria (ossia quella tra licei classici e licei scientifici, ndr) saranno assegnati premi in denaro, offerti dalla famiglia Berdini: 500 euro per il primo premio, 300 per il secondo, 200 per il terzo, che gli studenti potranno spendere in qualunque modo ...