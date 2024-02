Il caso Diodato | il sollievo di Geolier | la tuta gold di Mattarella | i migliori meme della finale di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) Se Angelina Mango ha vinto il Festival diin linea con le aspettative, la coppa per il migliorkermesse canora se l’aggiudica un cantante totalmente inaspettato:. La pagina Wikipedia del cantante in gara con Ti muovi è stata improvvisamente modificata: «ha rapito Aldo Moro», si leggeva nelle scorse ore, fino all’intervento degli amministratori. In pochissimo tempo, però, gli screenshot hanno fatto il giro del web e invaso Twitter. Ladi Mahmood, invece, è finita magicamente sul nostro presidenteRepubblica Sergio Matterella. Il testo di Tango che Tananai ha riportato sul palco dell’Ariston come ospite è stato leggermente trasformato in «Eravamo da me, ...