Il carcere dell’orrore Il ministro Piantedosi | Torture inaccettabili In arrivo un’ispezione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Fotogrammi "ripugnanti", "" in un Paese civile. "Provo sdegno e dolore, sono immagini indegne per uno Stato democratico. In attesa che la magistratura ricostruisca i fatti e accerti le responsabilità, voglio sottolineare come sia stata la stessa polizia penitenziaria a svolgere le indagini, su mandato della procura. L’amministrazione penitenziaria tutta è la prima ad auspicare che si faccia luce fino in fondo sulla vicenda". Con queste parole durissime ildella Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto ieri sull’inchiesta di Reggio Emilia, dopo la diffusione del video choc in cui alcuni agenti tengono incappucciato un detenuto, per poi denudarlo e prenderlo a schiaffi. A rinforzare le sue parole anche ildell’Interno Matteo: "Non sono cose accettabili. Ogni volta che una persona ...