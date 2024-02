Il «112 Unico» | da Bergamo una chiamata ogni due minuti

EMERGENZA. Domenica 11 febbraio è la «Giornata europea» dedicata al numero attivo dal 2010. Dalla nostra provincia arrivano 800 telefonate al giorno e 300mila l’anno. Le funzionalità dell’app «Where A ...In un anno l'Areu in Lombardia ha gestito oltre cinque milioni di telefonate attraverso il numero unico per attivare l'intervento di forze dell'ordine, ambulanze, vigili del fuoco ...Ricorre oggi la Giornata del Numero unico di emergenza europeo 112: è l'occasione per ricordare il grande lavoro gestito dagli operatori di Areu nelle tre centrali di Varese, Milano e Brescia. L'asses ...