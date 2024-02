Ieri in Campania | terremoto nel salernitano e anche a Sanremo… polemiche sul televoto

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI fatti più importanti della giornata di, domenica 11 febbraio 2024. Avellino –Attimi di panico questo pomeriggio, nei pressi del Centro Montedoro di Monteforte Irpino quando una donna si è affacciata dal balcone di una abitazione della zona e, con in braccio i figli piccoli, manifestata il chiaro intento di gettatri nel vuoto. (LEGGI QUI) Benevento – Nel tardo pomeriggio di, in via delle Puglie a Benevento, si è verificato un incidente frontale tra due veicoli, una Mercedes e una Hyundai. A seguito dell’impatto, avvenuto probabilmente a causa dell’alta velocità e dell’asfalto bagnato, la Mercedes si è ribaltata sul lato destro. (LEGGI QUI) Caserta – Tre vittime in due distinti incidenti stradali,, nel Casertano. (LEGGI QUI) Napoli – Geolier ad un passo dal trionfo, alla fine la spunta ...

E' polemica per i fischi e i buu in sala all'Ariston per il successo di Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio nella serata cover di Sanremo. "I fischi sono un modo per esternare un parere, come un a ...Anche la Protezione Civile della Regione Campania, considerato il previsto peggioramento delle condizioni meteo che porterà temporali anche di forte intensità nella regione, ha prorogato di ulteriori ...Un uomo di 54 anni è morto nella tarda serata di ieri a Baiano, in provincia di Avellino, in seguito alle ferite dovute a colpi di coltello che lo hanno raggiunto alla gamba destra. È stato trovato ...