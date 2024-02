I trattori alla conquista della Capitale | ma sono già divisi Ecco gli agricoltori che protesteranno a Roma il prossimo giovedì

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) La protesta deglista per raggiungere: prevista per il, 15 febbraio, promette di portare (secondo gli organizzatori) ventimila esponenticategoria e 15al Circo Massimo. Ma il fronte non sarà unico. Un primo fronte, come spiega il CorriereSera, è quello deglitraditi (Cra) di Danilo Calvani, ex leader dei Forconi inviso al ministro dell’Agricoltura Lollobrigida.contro i partiti in piazza e chiedono che vengano rivisti i patti bilaterali con i Paesi extra Ue, e da ultimo spingono per le dimissioni di Lollobrigida. Calvani non ha partecipato all’incontro al ministero di venerdì, ma è tra i principali organizzatoriprotesta a ...