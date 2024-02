I napoletani le hanno provate tutte per far vincere Geolier VIDEO

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIleper faral festival di Sanremo. Nonostante il mancato successo del cantante partenopeo, non si può dire che molti dei suoi concittadini non abbiano lottato per il suo trionfo finale. Secondo i dati mostrati dalla Rai alla fine del Festival, infatti, il rapper di Secondigliano ha ottenuto il maggiore apprezzamento da parte del pubblico con una percentuale del 60% di voti da casa. La vincitrice del Festival Angelina Mango, invece, ha ottenuto il 16,1% delle preferenze. Le valanghe di voti a favore arrivatiperfino mandato in tilt il televoto. A Napoli nelle trattorie e nei pub sono perfino arrivati a fare sconti oppure a regalare drink per chi avesse dato il suo voto al rapper ...