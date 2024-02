I mercati rionali di Milano | dove ritrovare l' anima della città

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 11 febbraio 2024) «Malo trovate aun cavallo così?». E non siamo all’Ippodromo di San Siro. Francesco Landillo sorride fiero, sventolando un pezzo di cavallo che peserà dieci chili. Trasuda passione per il mestiere, orgoglio per il suo stand di carne equina laggiù, nella dura periferia urbana tra il Giambellino e il Lorenteggio. E come lui sorridono un formaggiaio di Baggio, una macellaia peruviana sulla Darsena, un ortolano di piazza Wagner. Sono i protagonisti di unache resiste e si reinventa, tra fatiche e fantasia. E che non si arrende a chiudere una storia iniziata quasi un secolo fa: la storia deicomunali coperti del Comune di. Al glorioso traguardo mancano solo sei anni. Perché era il 1930 quando il podestà Marcello Visconti di Modrone diede il via alla realizzazione di una ...