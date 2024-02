I fondi statali per il Covid restano in cassa | finanzieranno altri servizi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Buone notizie per le casse del Comune di Bergamo. Gli oltre due milioni del finanziamento statale, riconosciuti al Comune negli anni scorsi e non spesi, non dovranno essere restituiti. Ad annunciarlo Sergio Gandi, assessore comunale al bilancio. Durante la discussione sul bilancio, avvenuta poco prima della fine di gennaio, era emersa la gestione virtuosa del Comune, che era riuscito a contenere la spesa deiriconosciuti dallo Stato grazie alla capacità di attingere a contributi straordinari e a progetti come il Piano Rinascimento. Di qui, la necessità di dover restituire allo Stato circa 5 milioni – ottenuti nell’ambito di finanziamenti riconosciuti ai Comuni più colpiti dal19. "I– spiega il vicesindaco Gandi – che abbiamo ricevuto in maniera molto significativa tra il duemilaventi e il ...