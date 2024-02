I due riti che dividono la Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Monza e Villasanta con rito romano, il resto della provincia con rito ambrosiano. Il Carnevale “divide“ la. "Il forte distacco tra Monza e Milano parte con il culto della Corona ferrea nel ‘600, quando Gasparo Zucchi (padre di Bartolomeo Zucchi) fu inviato a Roma per chiarire la questione della Corona ferrea come reliquia vera (contenente un chiodo della Croce di Cristo) o fasulla che i monzesi rivendicavano di portare in processione – ricostruisce Valeriana Maspero, docente di lettere e divulgatrice storica –. La querelle termina nel ‘700 quando papa Clemente lX ufficializza il culto della Corona ferrea per pia tradizione. Per tutto il secolo i monzesi furono in contrasto con il Cardinale Federigo Borromeo che voleva imporre anche a Monza il rito ambrosiano. Ma gli arcipreti di Monza hanno sempre obiettato che la basilica era romana e perciò subordinata alla ...