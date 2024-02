I beauty look di Sanremo 2024

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dal 1951 fino a oggi, il Festival diè sempre stato considerato il più importante evento del panorama musicale italiano dove i grandi nomi si esibivano nelle loro migliori performance. Oggi, alla sua 74ª edizione, il palco del Festival divede la musica andare di pari passo con la moda, trasformandosi in un vero e proprio evento glamour dove lanciare nuove tendenze. Tutti iguru d’Italia sono impazienti di scoprire i make-up che caratterizzeranno ogni serata, mentresi è trasformata in una vera città della bellezza. Sono infatti tantissimi iSponsor e Partner approdati in città per il Festival. Sephora quest’anno veste i panni diPartner e tra i concorrenti della gara ha scelto di supportare Emma e Big Mama, due ...

Il Festival di Sanremo non è solo canzoni, ma è anche look. Ecco la nostra classifica dei beauty look più belli...Sanremo è finito, ora inizia il dopo Sanremo. La kermesse della musica italiana va, c ...Capelli che sembrano seta, wet look che brillano di luce, nude look che valorizzano tutte, a ogni età: lezioni beauty e best of da ricordare da Sanremo 2024 ...Tra barbe incolte, treccine afro e tinte punk, a Sanremo 2024, anche gli uomini si sono fatti notare per il loro beauty look ...