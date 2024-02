I bambini inventano le loro mascherine tra clown e supereroi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Anche quest’anno Desio si vestirà di allegria. Venerdì, allo Spazio Stendhal (Villa Tittoni, Via Lampugnani 62) dalle 10 alle 12 andrà in scena “Ti conosco mascherina“, evento rivolto aidai 6 agli 11 anni per scoprire alcune delle più famose maschere e divertirsi a crearne di coloratissime. Dalle 17, lo spettacolo di animazione teatrale del Collettivodal titolo “Gugù il cavernicolo“ rivolto adai 6 agli 11 anni (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Sabato, invece, dalle 15 alle 18 tutti in Piazza Conciliazione per un pomeriggio colorato con le mascotte del carnevale e la parata dei. Il tutto allietato da DJ set, a cura degli animatori degli oratori. C.B.