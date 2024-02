Hong Kong | sprofondo rosso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 11 febbraio 2024) La Borsa retrocede, la popolazione diminuisce, la libertà di parlare non è più ammessa (pena il carcere). Sull’isola che brillava sotto la gestione britannica, va in scena un esempio di dominazione cinese. Ne sanno qualcosa gli oppositori alle prese con processi-farsa. Taiwan può prendere nota. Asono in corso due processi cruciali per la democrazia, eppure avanzano entrambi nel silenzio e con lentezza, come se non ce ne fosse alcun bisogno. Del resto, il finale è così scontato, e le condanne così sicure, che nessuno pare avere fretta. Non ne ha il governo fantoccio dell’isola, né il regime di Pechino che dal 2020 lo manovra con pugno di ferro: tutti i principali leader dell’opposizione democratica sono in carcere, quindi possono restare alla sbarra anche per anni. Il processo contro i 47 leader delle proteste contro la Cina, primo fra tutti ...