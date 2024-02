Hojlund si è preso il Manchester United con i suoi gol | segna da cinque partite consecutive

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha spezzato il suo digiuno da gol con ilritrovando continuità: adesso è la vera arma in più di Ten Hag per il finale di questa stagione.

Ci ha preso gusto. Rasmus Hojlund sembra aver finalmente ingranato la marcia con il Manchester United, con le sue prestazioni sempre più decisive nella rincorsa della zona Champions. Dal suo primo gol ...O Manchester United alcançou uma vitória categórica sobre o West Ham em Old Trafford (3-0) que lhe permitiu ultrapassar o adversário londrino na classificação e escalar até ao sexto lugar. Bruno Ferna ...Colpo last minute del Lecco in Serie B. Il club lombardo, attualmente fanalino di coda nel campionato cadetto, ha preso Roberto Inglese dal Parma. L’attaccante ex Napoli arriva a titolo definitivo dop ...