Ho ucciso Sarah La scarcerazione e il ritorno ad Avetrana | liberato Michele Misseri

Michele Misseri ha lasciato, questa mattina alle 7:17, il carcere di Lecce dopo aver scontato una condanna per soppressione di cadavere: il 69enne era stato condannato a otto anni per aver gettato in ...il corpo della nipote 15enne Sarah Scazzi, uccisa il 26 agosto del 2010. A uccidere la ragazza, nell'agosto del 2010, sono state, secondo una sentenza passata in giudicato, la moglie e la figlia di ...Michele Misseri è stato rimesso in libertà. Il suo nome è irrimediabilmente collegato all’omicidio di Sarah Scazzi, che dopo anni ha comunque i contorni incerti ma che però ha anche delle certezze: ...