“Ho studiato per dare la migliore assistenza sanitaria | non per vedere sei pazienti in una camera | con un solo bagno | senza le tende”

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di domenica 11 febbraio 2024) Manuel Tufoni, 37 anni, ha lsciato il posto di medico internista del Sant’Orsola a Bologna per fare il medico di base e la guardia medica: “Mi stavo sbriciolando come individuo. Eravamo sempre di meno in reparto. Finora il sistema ha rettoperché ci siamo spremuti noi. Ma...