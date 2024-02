Highlights e gol Siviglia-Atletico Madrid 1-0 | Liga 2023 24 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilcon glidi1-0, sfida valida per la 24esima giornata di. Tonfo a sorpresa per i colchoneros, che al Sanchez Pizjuan incappano nella sesta sconfitta stagionale e devono guardarsi le spalle in classifica. Per i padroni di casa decisiva la rete al 15? di Isaac Romero. Di seguito ilcon le azioni salienti della gara. SportFace.