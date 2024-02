Highlights e gol Fiorentina-Frosinone 5-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Glie le azioni salienti di5-1, match della ventiquattresima giornata di. Tutto facile per i viola che tornano a vincere in campionato e salgono a quota 37 punti in classifica. Al 16? Belotti apre le marcature, seguito da Ikone al 19?. Poi gioia anche per Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Barak. Inutile per i ciociari la rete su punizione di Mazzitelli. La squadra di Vincenzo Italiano sale a 37 punti in classifica.SportFace.