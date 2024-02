Highlights e gol Bologna-Lecce 4-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di4-0, match valido per la ventiquattresima giornata di. Allo stadio Renato Dall’Ara partita perfetta dei felsinei: i gol li segnano Orsolini, con una super doppietta da trascinatore, Beukema che stappa la partita con una zampata in mischia e Odgaard nel finale lanciato solo contro la porta di Falcone. I salentini continuano a manifestare problemi in trasferta. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE CHE BEL GOL DI RICCARDO ORSOLINI!!!CHE ASSIST DI RICCARDO CALAFIORI (2002)!!!@FootColic pic.twitter.com/CxhOjTsim5 — Football Report (@FootballReprt) February 11,SportFace.

Il video con Highlights e gol di Torres-Juventus U23 1-3, match valido per la venticinquesima giornata del girone B della Serie C 2023 / 2024 . ... (sportface)

Seconda vittoria consecutiva per il Vicenza, che passa 2-0 in casa dell’ Atalanta Under 23. Stesso risultato del successo di settimana scorsa contro ... (sportface)

Leggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Frosinone 5-1, gol e highlights. Segna anche Belotti, Italiano torna a vincere ...Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Bologna - Lecce live su 11/02/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Prima vittoria in campionato nel 2024 per la squadra di Italiano, che domina il Frosinone e va provvisoriamente al 6° posto. Beltran colpisce subito il palo, scatenato Ikoné in tre minuti: assist per ...