Highlights e gol Atalanta U23-Vicenza 1-2 | Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 11 febbraio 2024) Seconda vittoria consecutiva per il, che passa 2-0 in casa dell’Under 23. Stesso risultato del successo di settimana scorsa contro la Pergolettese per i ragazzi di Stefano Vecchi, che scavalcano i bergamaschi e si issano al quarto posto a 40 punti. Un gol per tempo con Rolfini a sbloccare l’incontro al 26? e con il ritorno al gol, dopo sei giornate, di Ferrari al 59?. Inutile ai fini del risultato il gol di Falleni a tempo scaduto. SportFace.