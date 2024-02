Guerra ultime notizie Gaza | media | 25 morti in raid Israele a est di Rafah Netanyahu | non entrare?Vuol dire perdere

Guerra nella Striscia di Gaza. L'emittente araba Al Jazeera afferma che 25 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 11 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Gli uomini fermati in strada, sui bus, al lavoro. Si moltiplicano i casi di diserzioni: 9mila i processi. Cresce il malcontento per i 500mila nuovi soldati, causa di attrito fra Zelensky e Zaluzhny ...