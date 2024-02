Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 11 febbraio 2024) Diretta live dellatraoggi, sabato 10 febbraio Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’apparato di difesa di preparare i piani per evacuare i civili dall’area di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in vista della nuova offensiva militare contro. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza “è ora stipata a Rafah senza nessun posto dove andare”, avvertendo che gli sfollati “non hanno casa” e “nessuna speranza”. E cresce la preoccupazione dell’Egitto per una possibile ondata di rifugiati palestinesi. Intanto, il numero delle vittime palestinesi dall’inizio del conflitto è salito sopra quota 28mila. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 10 febbraio 2024, sulla...