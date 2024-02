Guerra a Gaza | almeno 25 palestinesi uccisi dalle bombe israeliane su un edificio a Rafah

(Di domenica 11 febbraio 2024) È di25 vittime il bilancio di un raid israeliano su unresidenziale di. Nonostante i massacri Benjamin Netanyahu promette: "Israele fornirà un passaggio sicuro per la popolazione civile"

L’emittente araba Al Jazeera afferma che 25 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito un ... (ilsole24ore)

Netanyahu: 'Non entrare a Rafah vuol dire perdere la guerra'. Proseguono i raid israeliani sulla città, bombardate anche Khan Younis e Deir al Balah ...Guerra nella Striscia di Gaza. L'emittente araba Al Jazeera afferma che 25 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 11 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...