Gratta e vinci | povera zia | tradita senza pietà

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 11 febbraio 2024), lazia ci è rimasta malissimo: l’haed è pure riuscita a farla franca. Siamo portati a pensare che certe cose possano accadere solamente agli altri. Che siano infinitamente lontane da noi. Tant’è che quando compriamo un, o compiliamo una schedina per il Lotto o per il Superenalotto, non crediamo mai sul serio che la dea bendata possa effettivamente venirci incontro. PixabayNon lo pensava neanche questa donna del Maryland che invece, nei giorni scorsi, ha vissuto un’esperienza indescrivibile. Abita ad Annapolis e, il 7 febbraio, la sua vita è cambiata da così a così. Tutto è iniziato quando lo schermo del suo smartphone, all’improvviso si è illuminato. Il dispositivo, contemporaneamente, ha ...