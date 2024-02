Governo Meloni alla prova del fuoco Resisterà alle elezioni europee?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le prossimesono importanti per tre motivi fondamentali: l’integrazione europea, pur incompleta, è sempre più rilevante per i Paesi membri, come dimostrano il Next generation Eu e le iniziative in materia di politica commerciale e industriale; possono cambiare gli equilibri politici su cui si è retta nell’ultimo decennio la governance europea; è richiesto un coordinamento sempre maggiore in termini di sicurezza e difesa, considerata la guerra in Ucraina e le crescenti tensioni geopolitiche in Africa e Asia. Gli scenari politici che si presentano sono diversi e i prossimi mesi ci mostreranno che tipo di Unione europea avremo di fronte nei prossimi anni. Il primo scenario è che tutto rimanga com’è, cioè con una coalizione centrata sul tridente socialisti-liberali-popolari pur con due possibili varianti: una maggioranza più risicata per ...