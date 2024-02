Golf | Let Magical Kenya Open 2024 | Alessandra Fanali seconda | vince Tan

(Di domenica 11 febbraio 2024)sfiora l’impresa nel, prima gara del LET (Ledies European Tour)di. L’azzurra chiude al secondo posto con uno score di 284 (70 73 67 74, -8) colpi. La 24enne di Fiuggi, sul percorso del Vipingo Ridge (par 73), nella contea di Kilifi, nel quarto e decisivo round si è dovuta arrendere a Shannon Tan, con cui aveva chiuso in testa il “moving day”. La 19enne di Singapore si è imposta con un totale di 280 (73 70 67 70, -12). Nelle ultime 18 buche, ha realizzato tre birdie, con quattro bogey, ma non è bastato per battere Tan, che ha siglato cinque birdie e due bogey.centra così un altro ottimo risultato, dopo il secondo posto ottenuto da dilettante nel Ladies Italian2022 in ...

