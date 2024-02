Gol Acerbi | Zuliani sbotta | “Thuram tocca il portiere | è da annullare Sono molto fortunelli In Juve-Bologna…”

A picture of Francesco Acerbi showing the middle finger to Roma fans after Inter‘s opener at the Stadio Olimpico on Saturday has emerged on social media after the game. Fans and pundits only spotted A ...Corriere dello Sport – Guida, voto 5. Forse un po’ troppo l’impiego di Guida (male il disciplinare, manca giallo a Paredes ad esempio). Va bene una, si poteva fare altro. E anche: siamo (una volta tan ...Il difensore ex Lazio ha contribuito con una rete alla vittoria dell'Inter all'Olimpico. Ma il gesto non è passato inosservato ...