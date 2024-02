Gli chiedono di Zielinski | la risposta di Meluso è imperdibile | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 febbraio 2024) Arriva il commento del calciatore e del dirigente azzurro nel pre-partita di Milan-Napoli. Le parole sue sull’integrazione dei neo acquisti. Il Napoli si prepara a scendere in campo in quel di San Siro contro il Milan, dopo il pirotecnico 2-2 dell’andata al Maradona. Da quel giorno tanto è cambiato nelle due squadre e soprattutto nella classifica, con i partenopei chiamati alla vittoria soprattutto per mantenersi alle spalle di un treno Champions che non aspetta. Molto ricco, quindi, il pre-partita in onda su DAZN, cui microfoni sono riusciti a raccogliere le parole di Mauroe di Leo Ostigard.sul futuro di, le parole a DAZN Ancoraa monopolizzare lo scenario attorno al Napoli, che quest’oggi tornerà a schierare il polacco nella formazione titolare dopo i ...